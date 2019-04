Bruxelas aprova descida do IVA na eletricidade em Portugal

Bruxelas já aprovou a descida do IVA na eletricidade em Portugal, de 23% para 6%.

O próximo passo é o Governo legislar para que a medida passe a ter efeito na vida dos portugueses.

A descida do IVA está inscrita no Orçamento do Estado para 2019, mas diz apenas respeito às potências contratadas mais baixas.

Segundo o “Dinheiro Vivo” a decisão da União Europeia foi tomada no passado dia 12 de abril.

A medida é apresentada pelo Governo como uma solução para ajudar as famílias a poupar, mas segundo o “Negócios”, um estudo da consultora Deloitte mostra que a descida deve equivaler a cerca de menos de dois euros na conta mensal da eletricidade.