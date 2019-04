​Inspeção da Saúde faz sindicância à Ordem dos Enfermeiros. Bastonária fala em "perseguição"

Cidadao

23 abr, 2019 Lisboa 18:27

Agora é a vingança. "Quem se mete com o PS, leva ... " Frase antiga, mas que ilustra bem o que se passa no dia-a-dia. Fosse a Bastonária do PS e tivesse condenado a greve dos Enfermeiros, a ver se havia alguma sindicância... Era o havias ...