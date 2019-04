Luís Loureiro: "Doumbia é aposta certa para o futuro do Sporting"

Loureiro entende que Doumbia "tem uma margem de progressão grande" e pode, ainda, dar muito ao futebol português, porque "tem características especiais" e pode ter êxito no campeonato português.

Olhando para as exibições realizadas pelo jovem marfinense, em declarações a Bola Branca , o antigo médio do Sporting considera que a "aposta em Doumbia para o futuro" é "uma aposta certa", até porque o jogador de 21 anos não tem um salário elevado.

Luís Loureiro acredita que Idrissa Doumbia, que chegou ao Sporting no mercado de inverno e se tem assumido como um pilar importante no meio-campo dos leões nos últimos encontros, é um jogador em quem o clube deve apostar para o futuro.

O novo quebra-cabeças no ataque

Luís Loureiro, atual treinador do Casa Pia, no Campeonato de Portugal, debruça-se, ainda, sobre aquilo que é sempre uma boa dor de cabeça para qualquer técnico: Bas Dost está de novo em pleno para atacar a titularidade e o lugar que tem sido bem ocupado por Luiz Phellype.

"Acho que não é problema nenhum para o treinador, é uma solução. São dois jogadores com grande qualidade. O Luiz Phellype está num bom momento, teve uma oportunidade e está a agarrá-la com golos. Penso que o treinador fica satisfeito com esta solução", frisa Loureiro.