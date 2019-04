Luís Filipe Vieira convicto de que o Benfica ganhará em Braga e será campeão

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, acredita na vitória sobre o Sporting de Braga, na próxima jornada do campeonato. Um jogo que pode revelar-se decisivo para as contas do título.

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à margem da assinatura da constituição da Associação Internacional de Museus Desportivos, o líder encarnado salientou que o jogo em Braga "vai ser o mais difícil [dos quatro que faltam] porque o próximo é sempre o mais difícil".

"Não há espaço para perder. Vamos encarar este jogo como uma final, respeitando o adversário. Temos de lutar pela vitória. Estamos convictos de que vamos ganhar em Braga", afiançou Luís Filipe Vieira.

O Benfica é líder, com os mesmos pontos do FC Porto, mas vantagem no confronto direto. Vieira acredita que o título já não foge:

"O que posso garantir é que nós pensamos que vamos ser campeões e vamos lutar até às últimas consequências para o sermos."

A visita encarnada ao Estádio Municipal de Braga está marcada para domingo, às 17h30. O Sporting de Braga-Benfica terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.