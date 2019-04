Luís Filipe Vieira: "Bruno Lage será o treinador do Benfica na próxima época"

Luís Filipe Vieira garantiu, esta terça-feira, que, independentemente do que aconteça até maio, Bruno Lage será o treinador do Benfica na próxima época.

Em declarações aos jornalistas, o presidente do Benfica assegurou que o desfecho da presente temporada não afetará o futuro do treinador, que chegou ao comando a meio da época: "Independentemente do que suceder, Bruno Lage será o treinador do Benfica na próxima época."

Vieira prometeu, ainda, que vai "fazer tudo para não sair ninguém" no verão, nomeadamente João Félix e Rúben Dias, que têm sido associados ao interesse de grandes clubes europeus, como a Juventus.

"Quase posso garantir aos benfiquistas que não vai sair ninguém. Nós não andamos ao sabor de ninguém. Vamos bater-nos para não sair nenhum jogador, nem agora, nem na próxima época. É assim que queremos consolidar o projeto e não vamos abdicar deste princípio. O Benfica tem de ter as condições necessárias para que nenhum dos jogadores fundamentais para o projeto saia", sublinhou o dirigente.

Qualquer contratação será, também, feita apenas se não houver soluções no Seixal: "Antes de qualquer contratação, o Seixal será sempre o primeiro a ser contratado. Caso não exista no Seixal, é lógico que será no exterior. Acredito que o Benfica só poderá aspirar a um título europeu com uma equipa com identidade própria, à Benfica, e com jogadores saídos do Caixa Futebol Campus. O Benfica está a formar uma grande equipa para o futuro que irá ter um grande ciclo vitorioso."