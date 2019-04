Kevin Anderson falha Estoril Open devido a lesão

Kevin Anderson está lesionado e vai falhar o Estoril Open. O anúncio foi feito pelo tenista sul-africano, esta terça-feira, nas redes sociais.

Em longa publicação, Anderson revelou que irá falhar a época de terra batida, em que se inclui o Estoril Open, assim como o torneio francês do Grand Slam Roland Garros, devido a lesão.

"Depois de conversar com os meus médicos e equipa, decidimos que a melhor solução era descansar e continuar a reabilitação da minha lesão no cotovelo durante mais umas semanas. Vou continuar a trabalhar duro a cada dia para recuperar a tempo da temporada de relva", escreveu o atual número seis do "ranking" ATP.

Kevin Anderson admitiu estar "muito desiludido" por falhar os torneios do Estoril, Madrid, Roma e Roland Garros, este último em Paris.

"Todos eles eventos incríveis que têm sido tão bons para mim e aos quais adoro regressar. Mas sei que esta é a decisão certa, a longo prazo, para a minha carreira", concluiu o tenista, de 32 anos.

A edição de 2019 do Estoril Open perde, assim, o seu tenista mais cotado. Stefano Tsitsipas, de 20 anos, passa a ser o participante com melhor "ranking": o grego é o número oito do mundo.