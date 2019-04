Barcelona. Homem que agrediu portuguesa era conhecido da polícia e dos moradores

O homem que agrediu violentamente e violou uma mulher portuguesa no passado fim-de-semana já é conhecido dos moradores da zona e já esteve preso três vezes.

Sem nome conhecido, foi batizado pela população como “monstro de Raval”. E porque voltou a aparecer a deambular nas ruas, a insultar toda a gente com quem se cruzava e a causar problemas, os moradores do moderno bairro da Cidade de Condal alertaram as autoridades.

A advertência não terá tido grande efeito, dado que o homem de 32 anos acabou por protagonizar uma das mais violentas agressões sexuais de que há memória.