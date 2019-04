FC Porto prepara Rio Ave com três ausências

O plantel do FC Porto continuou, esta terça-feira, a preparar a partida frente ao Rio Ave, na próxima sexta-feira, com três ausências.

Marius e João Pedro não integraram os trabalhos da equipa principal por estarem cedidos para a equipa B, que defronta esta terça-feira o Varzim, jogo a contar para a II Liga.

O guarda-redes Fabiano continua lesionado e remetido a tratamento e trabalho de ginásio.

Sérgio Conceição orienta uma dupla sessão de treino na quarta-feira, às 10h00 e 16h00, no Olival. O Rio Ave recebe o FC Porto na sexta-feira, às 20h30, no Estádio dos Arcos, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.