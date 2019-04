Borja totalmente recuperado a quatro dias do Vitória de Guimarães

A integração total de Cristián Borja foi a principal novidade do treino do Sporting desta terça-feira. O lateral-esquerdo está agora 100% apto para competir, a quatro dias da receção ao Vitória de Guimarães.

Borja lesionou-se na partida frente ao Rio Ave, no dia 7 de abril, e teve de ser substituído ao intervalo, com um entorse no joelho. Falhou os jogos frente ao Desportivo das Aves e Nacional da Madeira.

Entregue ao departamento médico continua apenas Rodrigo Battaglia, em recuperação de lesão.

Plantel leonino goza de uma folga na quarta-feira, e volta aos trabalhos na quinta-feira, às 10h30. O Sporting-Vitória de Guimarães tem pontapé de saída marcado para sábado, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.