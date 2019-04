Nani pisca o olho à seleção. "Poderia ir a outro Europeu"

Nani diz que ainda poderia jogar outro Campeonato da Europa ao serviço da equipa das quinas. A convicção, com boa disposição à mistura, é expressa pelo internacional português numa entrevista exclusiva a Bola Branca.

"Poderia ir a mais um Europeu pela seleção, com certeza. Sinto-me bem, sou um jovem jogador com muita experiência", atira Nani, que não voltou a vestir a camisola lusa após a Taça das Confederações de 2017.

Nani ficou de fora dos convocados de Fernando Santos para o Mundial da Rússia, em 2018, e não foi também chamado para a Liga das Nações e qualificação para o Europeu de 2020. Para trás ficam 112 internacionalizações e 24 golos por Portugal e a conquista de um Campeonato da Europa, em 2016.

Estados Unidos foi aposta ganha

Seleção à parte, nestas declarações a Bola Branca, Nani faz um balanço positivo do atual momento na carreira ao serviço do Orlando City, na principal liga norte-americana.

"Os primeiros meses têm corrido muito bem. É uma aposta ganha, estou feliz, sinto-me bem aqui e sinto que acreditam muito que eu posso ajudar a equipa e o clube neste projeto. Estou muito motivado, com muita ambição, muita vontade de fazer bem. Acho que estes meses têm me corrido bem e acredito que ainda irão correr melhor", adiciona.

O avançado de 32 anos enaltece as virtudes da MLS, um campeonato que conta, entre outros, com a presença de jogadores como Zlatan Ibrahimovic e Wayne Rooney.

"É um campeonato com intensidade, com muito bom ambiente nas bancadas, um ambiente sempre muito positivo. É uma das coisas boas deste campeonato", conclui Nani, que soma quatro golos em oito jogos na formação da Flórida.

Ao serviço do emblema da MLS, Nani disputou oito jogos e "assinou" quatro golos, sendo nesta altura uma das figuras da equipa da Flórida, nos Estados Unidos. O Orlando City é o quinto emblema estrangeiro na carreira do jogador formado no Real Massamá e Sporting, depois de Manchester United (Inglaterra), Fenerbahçe (Turquia), Valência (Espanha) e Lazio (Itália).