Wolfsburgo contrata novo treinador no campeonato austríaco

O Wolfsburgo anunciou, esta terça-feira, a contratação do treinador austríaco Oliver Glasner, que arranca funções a partir da próxima temporada, com três anos de contrato, até 2022.

O técnico de 44 anos fez toda a carreira de jogador e treinador no futebol austríaco. Arrancou carreira como técnico em 2012. Depois de breves passagens pelo Liefering e SV Ried, assumiu o LASK Linz, em 2015.

Glasner conseguiu a subida à primeira divisão na segunda temporada no clube, e alcançou o quarto lugar na temporada de estreia no principal escalão e consequente apuramento para a Liga Europa. Esta época, o Linz ocupa o segundo lugar de apuramento de campeão, já distante do líder RB Salzburgo.

O austríaco vai suceder a Bruno Labbadia, que anunciou já no decorrer da temporada que não iria renovar contrato com o emblema. O treinador português André Villas-Boas chegou a estar associado ao cargo.

Wolfsburgo é atualmente 9º classificado da Bundesliga, a quatro pontos do 6º classificado, último de qualificação europeia.