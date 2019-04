Estado Islâmico reivindica autoria dos ataques no Sri Lanka

O autoproclamado Estado Islâmico reivindicou, esta terça-feira, a autoria dos ataques de Domingo de Páscoa no Sri Lanka. A agência AMAQ, o órgão de propaganda do grupo terrorista, avança com a notícia, sem contudo apresentar qualquer prova.

Segundo o Governo, as primeiras conclusões da investigação aos atentados apontam para que tenham sido uma forma de retaliação aos ataques contra mesquitas na Nova Zelândia, em março deste ano.

O Governo atribui a responsabilidade dos ataques dois grupos islâmicos locais: o National Thawheed Jama’ut e Jammiyathul Millathu Ibrahim.