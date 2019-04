Presidente do Paços de Ferreira confirma negociações para manter Vítor Oliveira na I Liga

O presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, quer manter o treinador Vítor Oliveira na próxima temporada, que marca o regresso do clube à I Liga, garantiu o próprio em declarações a Bola Branca.

O responsável máximo do emblema pacense diz que está em aberto a possibilidade da continuidade do conceituado treinador: "Queremos continuar com o Vítor Oliveira, sem dúvida nenhuma. Essa possibilidade está em aberto, temos vindo a conversar há várias semanas, meses, até."

"A continuidade está dependente das condições que eu e ele consigamos obter. Qualquer treinador quer um plantel que dê garantias e o Vítor não foge à regra. Foi isso que aconteceu quando ele voltou ao nosso clube. Temos conversações que duram há meses e ainda ontem estivemos a almoçar, com calma, na ressaca destes acontecimentos, a partilhar opiniões e a conversar", pormenoriza Meneses.

A fila de espera para a contratação de Vítor Oliveira é longa e Paulo Meneses garante que o treinador partilha com ele todos os convites que tem em cima da mesa: "Ele conta-me todos as propostas que tem. Não me surpreende qualquer notícia que tem saído nos meios de comunicação social. Comunicamos muito os dois."

Feirense, Penafiel, Estoril, Chaves, Farense, Académica e Leixões são alguns dos clubes que têm sido associados ao técnico português, que conta com 11 subidas de divisão na carreira. Na última década, promoveu ao principal escalão o Moreirense, União da Madeira, Chaves, Portimonense e, esta temporada, o Paços de Ferreira.

Paulo Meneses garante que a situação com o Paços de Ferreira ficará definida em breve: "Nos próximos dias, até ao final da semana ou até ao início da próxima, a situação estará clara para todos."

Vítor Oliveira não tem por hábito orientar a I Liga, mas continuou no comando técnico do Portimonense na última temporada, após a conquista da II Liga com o emblema algarvio em 2016/17. Para a próxima temporada, Paulo Meneses aponta para a manutenção como o principal e único objetivo.

"Só temos um objetivo, que é sustentabilizar o Paços na I Liga. A manutenção é o único objetivo. O nosso grau de exigência por vezes vai para além do que é razoável, mas a manutenção é o único objetivo possível", diz.

Recandidatura em cima da mesa, mas não garantida

Paulo Meneses, à frente do clube desde 2015, reeleito em 2017 e em final de mandato, não esconde que pondera recandidatar-se, mas diz que a decisão não está tomada.

"Fui surpreendido com algumas notícias que saíram. Não tenho essa decisão tomada. Em primeira linha, tenho de dar a conhecer aos sócios essa disponibilidade para uma eventual candidatura. A possibilidade está em cima da mesa, não é um tema 'taboo' para mim. Vou anunciar, ainda esta semana, se serei candidato a presidente ou não", rematou.

Os sócios do Paços reúnem esta terça-feira, em Assembleia-Geral Ordinária.



O Paços de Ferreira foi despromovido à II Liga no final da temporada passada. Esta época, com Vítor Oliveira, carimbou o regresso ao principal escalão a quatro jornadas do fim, e luta pelo título de campeão com o Famalicão, atualmente quatro pontos atrás do clube pacense.