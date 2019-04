Van Persie antecipa Ajax na final da Liga dos Campeões

Robin Van Persie, histórico ponta-de-lança holandês e jogador do Feyenoord, acredita que o Ajax é favorito para a eliminatória frente ao Tottenham, a contar para as meias-finais da Liga dos Campeões. Em declarações ao jornal holandês AD, o antigo internacional holandês diz que não viu a eliminatória do Ajax frente à Juventus, mas acredita que o clube holandês vai marcar presença na final.

"Não vi o Ajax contra a Juventus, vi o Manchester City contra o Tottenham, que foi melhor do que um grande filme. Acho que o Ajax é favorito na meia-final, porque o Tottenham joga sem o Harry Kane", começou por dizer.

Apesar do Ajax estar na meia-final da Liga dos Campeões e na liderança do campeonato, o Feyenoord bateu o rival, esta temporada, por uns expressivos 6-2, em casa, e Van Persie, que apontou dois golos nessa partida, explica como anular o jovem capitão Matthijs De Ligt.

"Nos primeiros 15 minutos percebo o posicionamento dos centrais. Essa primeira parte do jogo normalmente não é muito crucial para os avançados. Vejo como reagem aos meus movimentos a vir até ao meio campo. Funcionou bem essa tarde. Não adianta tentar duelos contra o De Ligt, porque ele é muito bom, muito forte mesmo", rematou.

O Tottenham recebe o Ajax no dia 30 de abril, na primeira mão de uma inédita meia-final da Liga dos Campeões. A segunda mão, marcada para Amesterdão, joga-se a 8 de abril.