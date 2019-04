Celtic de luto pela morte do icónico capitão Billy McNeil

Billy McNeil, antigo jogador do Celtic de Glasgow, faleceu esta terça-feira, anunciou o clube escocês. McNeil foi o capitão do Celtic na vitória da Taça dos Campeões Europeus, conquistada em Portugal, no Estádio Nacional do Jamor, em 1967.

"A família do Celtic está de luto pela morte de Billy McNeill, o maior capitão de sempre do clube e um dos melhores homens que jogou e treinou no clube, que nos deixou aos 79 anos. A família do futebol também estará de luto, pela perda deste grande homem", lê-se na nota oficial do clube