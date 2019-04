Quem são os jovens que invadiram o palco e interromperam o discurso de Costa?

Os jovens que executaram a invasão de palco que tem dado que falar nas últimas horas apelidam-se de Extinction Rebellion e pertencem a um movimento internacional com o mesmo nome, que "usa desobediência civil não-violenta" para "atingir mudanças radicais" na sua luta pela diminuição do "risco de extinção humana e colapso ecológico".

O discurso de António Costa no aniversário do Partido Socialista, assinalado na segunda-feira na antiga FIL, em Lisboa, foi interrompido por uma invasão de palco peculiar. Enquanto discursava, o primeiro-ministro foi "bombardeado" com aviões de papel, atirados por elementos do grupo que acabaram por subir ao palco com uma mensagem clara contra o aeroporto do Montijo: "Mais aviões? Só a brincar."

No cartaz que empunhavam, lia-se também que "é preciso um plano B", pois "não há planeta B". Havia também um discurso para ler, mas os seguranças no recinto expulsaram os jovens do palco da festa socialista.