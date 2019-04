Sérgio celebra com o PAOK. "Um clube que também me ensinou a ser líder"

Sérgio Conceição, atual treinador do FC Porto, recorreu às redes sociais para congratular o título do PAOK, que fugia desde a temporada 1984/85.

"Parabéns ao PAOK, mais do que a honra de ter sido capitão, foi um clube que também me ensinou a ser líder, a viver a paixão dos adeptos de forma tão intensa como a que sinto pelo futebol", pode ler-se.

A publicação vem acompanhada de fotografias do seu tempo de jogador, com a camisola do PAOK, dos adeptos do clube, e também de Vieirinha e Sérgio Oliveira, portugueses que representam o clube. O médio está emprestado pelo FC Porto.

Sérgio Conceição terminou a carreira de jogador no PAOK. O antigo extremo chegou ao clube de Salónica em 2007, com 33 anos, e pendurou as botas em 2010, depois de 47 jogos disputados com a camisola do PAOK.