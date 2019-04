Atentados no Sri Lanka terão sido retaliação por ataques a mesquitas da Nova Zelândia

As primeiras conclusões da investigação aos atentados de Domingo de Páscoa no Sri Lanka apontam para que tenham sido uma forma de retaliação aos ataques contra mesquitas na Nova Zelândia, em março deste ano. A informação foi avançada pelo ministro da Defesa do Sri Lanka, esta manhã.

A 15 de março, um atacante entrou em duas mesquitas na cidade neozelandesa da Chirstchurch e matou 50 pessoas. O autor dos ataques, Brenton Tarrant, de 28 anos, assumiu-se como fascista e nacionalista, e olha para os imigrantes como "escravos".

A responsabilidade dos atentados no Sri Lanka é agora atribuída a dois grupos islâmicos locais, incluindo o National Thawheed Jama’ut, já acusado pelo Governo na segunda-feira. O ministro da Defesa acusa agora também o grupo Jammiyathul Millathu Ibrahim.

As autoridades já detiveram 40 suspeitos da série de explosões de domingo que matou mais de 320 pessoas e feriu outras 500.