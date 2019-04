João Félix e Rúben Dias na lista de compra da Juventus para o verão

A Juventus olha para João Félix e Rúben Dias como alvos para o próximo mercado de transferências, no verão, avança o jornal italiano "Corriere dello Sport".

Segundo a publicação, a eliminação precoce dos quartos de final da Liga dos Campeões, contra o Ajax, deu a certeza ao presidente da Juventus que são preciso reforços para a próxima temporada, de forma a voltar a perseguir o sonho de conquistar a liga milionária. Há dois nomes do Benfica na lista de compras.

João Félix tem chamado à atenção do mundo com a sua primeira temporada na equipa principa, com 18 golos e nove assistências em registo. De acordo com o jornal italiano, a grande prioridade para o ataque é Chiesa, da Fiorentina, apesar que a Juventus está também atenta ao avançado de 19 anos.

Na defesa, o sonho da Juventus é De Ligt, do Ajax, mas o central estará já encaminhado para o Barcelona. Varane é o segundo nome na lista, apesar do campeão do Mundo ser um desejo caro para a direção da "Vecchia Signora", a rondar os 90 milhões de euros. Rúben Dias, na segunda temporada como titular da defesa do Benfica, surge em terceiro na lista.