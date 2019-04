I Liga

Sporting de Braga cede 1.500 bilhetes ao Benfica

23 abr, 2019 - 09:32 • Redação

Número fica aquém dos 3.500 que o clube minhoto cedeu ao FC Porto, no final de março, mas é igual ao número de bilhetes que as águias cederam aos adeptos do Braga, no jogo da primeira volta.