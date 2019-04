Braga cede apenas 1500 bilhetes aos adeptos do Benfica

O Braga vai ceder apenas 1500 bilhetes para os adeptos do Benfica, para o encontro da jornada 31 da I Liga. O clube minhoto cederá o mesmo número de bilhetes que as águias cederam aos adeptos do Braga, no jogo da primeira volta, no Estádio da Luz, como vingança, diz o jornal "Record".

O valor fica aquém daquele que foi cedido ao FC Porto, na partida do final de março, jogo também a contar para o campeonato.

Os dragões receberam 3500 bilhetes: 2500 no âmbito de um acordo de permuta, nas mesmas condições dos que foram enviados pelos dragões para o Minho, na primeira volta, e mais 1000, a preço de público. No total, metade de uma das bancadas superiores estava pintada de azul e branco.

O Braga-Benfica arranca no domingo, às 17h30, jogo relativo à jornada 31 da I Liga, e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.