Giannis leva os Bucks à meia-final de conferência pela primeira vez desde 2001

Os Milwaukee Bucks asseguraram, esta madrugada, a qualificação para as meias-finais da conferência este pela primeira vez desde 2001, com uma viória por 127-104 em casa dos Detroit Pistons.

A equipa sensação desta temporada da NBA, com o melhor registo da temporada regular, não teve grandes problemas em ultrapassar os Pistons na primeira ronda do "play-off", apesar da equipa não o conseguir fazer desde 2001, quando foi até às finais de conferência, onde caiu para os Philadelphia 76ers de Allen Iverson.

Desde então, nove temporadas fora dos "play-offs", e oito presenças e saídas na primeira ronda do apuramento de campeão. Esta temporada, com Giannis Antetokounmpo como um dos favoritos à conquista do prémio "Most Valuable Player", têm sérias aspirações de chegar até ás finais, o que não acontece na história desde 1974, com a lenda Kareem Abdul-Jabbar na equipa.

Os Bucks carimbaram presença na segunda ronda à boleia de mais uma grande exibição de Giannis, que registou 41 pontos e nove ressaltos. Blake Griffin foi a grande figura da equipa dos Detroit Pistons, com 22 pontos, seis assistências e cinco ressaltos. Khris Middleton e Eric Bledsoe também estiveram em bom plano na equipa de Milwaukee

Na próxima ronda, os Bucks enfrentam os Boston Celtics, naquela que pode ser considerada como uma final de conferência antecipada.

