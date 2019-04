Morreu o Grão-Duque João do Luxemburgo

O grão-duque João foi soldado do exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial e participou no desembarque da Normandia.

"É com grande tristeza que anuncio a morte do meu amado pai que nos deixou em paz e rodeado da sua família", disse numa mensagem o Grão-Duque Henrique, de 64 anos.

O Grão-Duque João do Luxemburgo, que liderou o país durante 36 anos, morreu aos 98 anos, anunciou o seu filho Henrique numa mensagem divulgada esta terça-feira de manhã.

A sua última aparição pública de João ocorreu no final de março, num fórum organizado pela sua nora, a grã-duquesa Maria Teresa, sobre o combate à violência sexual nas zonas de guerra.

Nascido a 5 de janeiro de 1921, João do Luxemburgo era filho da Grã-Duquesa Charlotte do Luxemburgo e do príncipe Felix de Bourbon de Parma.

Depois de estudar no Luxemburgo e no Reino Unido, o herdeiro da coroa entrou na Guarda Irlandesa como voluntário em 1942, uma unidade do exército britânico.

João de Luxemburgo casou em 1953 com a princesa Josefina da Bélgica, irmã dos antigos reis belgas Balduíno e Alberto II. Josefina morreu em janeiro de 2005.