Empresário de jogadores pede desculpa por ter invadido instalações do Vitória de Setúbal

O empresário Paulo Rodrigues admitiu ter invadido as instalações do Vitória de Setúbal para reclamar uma dívida de 645 mil euros. Durante a tarde de segunda-feira, Paulo Rodrigues entrou no estádio do Bonfim e causou estragos em várias zonas, incluindo no departamento médico.

O clube não demorou a reagir e, em comunicado, classificou a invasão como um “ato de terrorismo”. O Vitória de Setúbal apresentou queixa às autoridades e pede a “total responsabilização dos autores e reparação integral dos prejuízos”. Simultaneamente, o clube abriu um inquérito interno “para apuramento integral dos factos”.

Mais tarde, numa publicação no Facebook, Paulo Rodrigues assumiu ter sido o autor de “várias ações das quais estive mal sim, por isso terei de pagar”.

O agente de jogadores descreve que entrou “de cara destapada” “pela porta 0, que estava aberta” e chegou à zona do futebol profissional porque “alguém abriu a porta”. Paulo Rodrigues diz que foi visto por vários membros do 'staff' do clube, mas não foi expulso por ninguém.