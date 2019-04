​Cristiano Ronaldo em chocolate no Festival de Óbidos

Cristiano Ronaldo em chocolate, os anéis olímpicos ou a primeira bola de futebol a chegar a Portugal são algumas das grandes esculturas do Festival Internacional de Chocolate, que na quinta-feira abre portas em Óbidos numa edição dedicada ao desporto.



A XVII edição do festival, no distrito de Leiria, vai decorrer 25 de abril a 5 de maio.

Uma das principais esculturas, "uma estátua de chocolate de CR7, como jogador da Juventus", está, segundo a organização, a ser produzida por Eduardo Cerqueira, chef pasteleiro e 'cake designer' proprietário de uma pastelaria na Quinta do Conde, Sesimbra, e que se formou em diversos cursos de esculturas de Chocolate ligados ao Festival de Chocolate de Óbidos.

Cinco pasteleiros de Óbidos, Caldas da Rainha e Bombarral trabalham desde o início de março sob a orientação do 'chocolatier' Abner Ivan (Brasil) para produzir mais sete esculturas, entre as quais de destacam os anéis olímpicos, esculpidos em chocolate pelo próprio chef.

Entre as obras de arte em chocolate haverá também uma escultura representativa dos desportos de inverno, da autoria de Jorge Cardoso, um português radicado na Suíça e vencedor do concurso mundial de culinária no Luxemburgo, em finais de 2018, na categoria de chocolate.

Paulo Santos, chef, formador e artista plástico das Caldas da Rainha, apresentará trabalhos em serigrafia em chocolate e "uma escultura que representa os primórdios do futebol, no século XIX, e que assinala também a chegada da primeira bola de futebol a Portugal", trazida, segundo a organização, por Guilherme Pinto Basto, da Casa das Gaeiras, e que então estudava em Inglaterra.

Num ano marcado por novidades como o regresso do festival ao formato de "11 dias consecutivos", as esculturas estarão patentes ao público "numa mega tenda com quase 700 metros quadrados".

No espaço, com "ambiente refrigerado", ficará também instalada a cozinha técnica dos chefs, e decorrerão "cursos para profissionais aos dias de semana e 'workshops' para amadores aos fins de semana e feriados", divulgou a Câmara de Óbidos.

Na tenda ficarão igualmente localizados alguns pontos de venda que os organizadores optaram por restringir a espaço coberto "num esforço de qualificação da oferta de chocolate aos visitantes do evento".

'Chocolatiers' a trabalhar ao vivo, 'showcokings', 'workshops' e concursos diversos são outros dos atrativos do festival, que este ano contará com Justo Almendrote como presidente do júri do galardão "Chocolate do Ano".

O mestre pasteleiro é membro da seleção gastronómica espanhola e embaixador gastronómico da comunidade de Madrid, tendo sido durante 10 anos professor titular da Escola Superior de Formação e Profissional de Pastelaria da Comunidade de Madrid, com mais de nove mil horas em cursos de pastelaria.

Foi ainda criador da torta comemorativa do Bicentenário de 2 de maio e durante 10 anos criador da Torta San Juan, para o Rei Juan Carlos I, de Espanha.

Entre as novidades do certame destaque ainda para a redução dos preços dos bilhetes de 6,50 euros para seis euros aos feriados e fins de semana e para cinco euros nos dias úteis.

As crianças entre os 3 e os 12 anos têm sempre atividades incluídas no seu bilhete, que podem ir de uma a quatro, conforme adquiram um bilhete de quatro, cinco ou seis euros.

O Festival Internacional de Chocolate de Óbidos é organizado pela empresa municipal Óbidos Criativa.

DYA // ROC

Lusa/Fim

22/04/2019 17:39:30 GMT