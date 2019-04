FC Porto regressa aos treinos com uma baixa

O FC Porto regressou, esta segunda-feira, aos treinos, com uma baixa. O plantel tinha gozado de um dia de folga, no domingo, após a vitória (1-0) sobre o Santa Clara, para o campeonato, no dia anterior.

Fabiano continua, assim, a ser o único paciente do departamento médico portista. O guarda-redes brasileiro realizou tratamento e ginásio.

Os campeões nacionais voltam a treinar na terça-feira, às 10h00, no Olival, à porta fechada. Preparam a visita ao Rio Ave, relativa à 31.ª jornada do campeonato, que está marcada para sexta-feira, às 20h30.