Sismo faz pelo menos oito mortos nas Filipinas

Pelo menos oito pessoas morreram e 20 ficaram feridas em resultado de um tremor de terra que abalou esta segunda-feira Luzon, a principal ilha das Filipinas.

Dezenas de pessoas podem estar presas nos escombros de um edifício que ruiu na província de Pampanga, de acordo com as autoridades. O prédio tinha quatro andares e um supermercado no piso térreo.

As equipas de salvamento estão a utilizar equipamento pesado e cães para tentar localizar as vítimas.

“Ouvimos pessoas a chorar em sofrimento. Não vai ser fácil salvá-los”, disse à agência Reuters Lilia Pineda, governadora da província de Pampanga.

O sismo, com uma magnitude de 6,1 graus na escala de Richter, foi registado 60 quilómetros a noroeste da cidade de Manila, a capital das Filipinas.

O abalo causou estragos em edifícios e outras infraestruturas e condicionou os transportes aéreo, ferroviário e viário.