Chelsea empata e complica contas da Liga dos Campeões

O Chelsea complicou, esta segunda-feira, o apuramento para a Liga dos Campeões, ao empatar na receção ao Burnley, por 2-2.

A equipa de Maurizio Sarri teve de começar a correr atrás do prejuízo quando, aos oito minutos, Hendrick adiantou a equipa visitante.

Ao minuto 12, Kante fez o empate e, dois minutos depois, Higuaín operou a reviravolta. Porém, o Burnley não estava "morto" e, aos 24 minutos, Barnes fez o golo do empate, que não mais se desfez, no resto do jogo.

Com isto, o Chelsea mantém-se no quarto lugar da Premier League, com 67 pontos, mas fica à mercê de Arsenal e Manchester United. Os "gunners", que são quintos, com 66 pontos, e os "red devils", que estão em sexto, com 64, têm um jogo a menos e relegar o Chelsea para o sexto lugar. O quarto posto é o último que dá acesso à Liga dos Campeões.