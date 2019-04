Bruno Lage e o "bis" de Cervi. "Não abandono ninguém"

Bruno Lage não deixa ninguém para trás, segundo o próprio. após a vitória do Benfica sobre o Marítimo, por 6-0, o treinador enalteceu o espírito no balneário e falou dos dois golos do "recuperado" Franco Cervi.

"Aqui não é o treinador, é o homem. Eu não abandono ninguém. Eles que continuem a trabalhar e eu a cada momento escolho o onze para cada desafio. Contam todos. Este jogo é prova disso. O Cervi não era titular há dois ou três meses, hoje [segunda-feira] jogou e fez dois golos. O Salvio e o Adel [Taarabt] também entraram muito bem. Esta é a nossa gestão do dia a diam, de muitos homens que estão disponíveis e desejosos de ir lá para dentro", afirmou o técnico encarnado, em declarações à BTV.

Bruno Lage salientou a "exibição muito sólida desde o primeiro minuto", que desencadeou num "resultado muito bom", que permitiu ao Benfica regressar à liderança do campeonato, com os mesmos pontos do Porto.

"Vencemos. Isso era determinante e importante. Voltámos à nossa posição [liderança] e faltam quatro finais. Estava à espera desta exibição, que é o mais importante. Espero sempre que a equipa faça estas exibições e crie as oportunidades de golo que tem criado. É certo que temos tido momento menos bons e temos tido também esta aprendizagem. Tem sido uma caminhada muito boa", enalteceu.