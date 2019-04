Ativistas anti-aeroporto do Montijo invadem festa do PS e interrompem discurso de Costa

Três ativistas que se opõem à construção do aeroporto no Montijo interromperam esta segunda-feira o discurso do primeiro-ministro, António Costa, no Centro de Congressos de Lisboa, antiga FIL.



Os elementos do movimento Aterra subiram ao palco, munidos com raquetes de sinalização dos aviões, e atiraram aviões de papel.

Os três ativistas foram retirados da sala, mas ainda mostraram um cartaz onde se podia ler: "Mais aviões? Só a brincar. Precisamos de Plano B. Não há planeta B".