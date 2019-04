"Selfie" com gorilas em risco. Um grito de alerta viral

Da República Democrática do Congo para o mundo, dois gorilas órfãos são as estrelas de uma “selfie” viral tirada por um guarda do parque nacional de Virunga.



A fotografia mostra Ndakazi e Ndeze, duas gorilas fêmeas da montanha, em pé, numa pose em que parecem imitar o comportamento humano.

“Mais um dia no escritório”, escreveu no Facebook Mathieu Shamavu, o guarda que aparece na imagem em primeiro plano.

Mathieu ajudou a resgatar os gorilas quando eram pequenos e desde então têm desenvolvido uma relação de grande proximidade.

A “selfie” com os dois primatas, que foi partilhada milhares de vezes, serve também de alerta para as ameaças que estes animais enfrentam, nomeadamente por parte de caçadores furtivos.

O parque nacional de Virunga é a casa de cerca de mil gorilas da montanha, uma espécie em perigo de extinção.

Aquele santuário animal é protegido por 600 guardas, mas os incidentes são frequentes. No ano passado, vários rangers foram mortos e dois turistas britânicos foram raptados.