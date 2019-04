Moçambique. Cáritas portuguesa angaria 347 mil euros para vítimas do ciclone Idai

A campanha Cáritas Ajuda Moçambique conseguiu reunir quase 350 mil para ajudar as populações afetadas pelo ciclone Idai.



O dinheiro já foi transferido para Moçambique e deverá ser transformado em bens de primeira necessidade para ajudar mais de 27 mil pessoas, disse à Renascença Isabel Quintão, coordenadora da campanha.

“Conseguimos angariar nesta nossa campanha 347 mil 618 euros e 30 cêntimos. Fazemos parte de uma rede internacional, a rede Cáritas, e este apoio vai ser veiculado para o povo moçambicano através da Cáritas moçambicana que está no terreno, que está a apoiar e tem o apoio da Cáritas internacional”, explica Isabel Quintão.

A Cáritas moçambicana vai adquirir, com este dinheiro, os bens para ajudar as vítimas do ciclone Idai, como alimentos e tendas.

Moçambique ainda recupera dos efeitos devastadores do ciclone Idai e está na rota de outro ciclone tropical.

Os serviços meteorológicos preveem a chegada da tempestade ao norte do território na quinta-feira.