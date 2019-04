I Liga

Em direto. Benfica-Marítimo

22 abr, 2019 - 18:45

O Benfica tenta regressar à liderança do campeonato, face à vitória do FC Porto frente ao Santa Clara. O Marítimo continua a luta pela manutenção. Apito inicial às 21h15, no Estádio da Luz. O Benfica-Marítimo tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.