Valverde contra a euforia. "Podemos conquistar três títulos ou nenhum"

O treinador do Barcelona não vai em euforias. Esta segunda-feira, Ernesto Valverde reconheceu que o Barcelona pode conquistar três títulos, esta época - campeonato, Taça do Rei e Liga dos Campeões -, mas lembrou que também pode acabar por terminar a época em seco.

"Prefiro ser otimista e pensar que as coisas vão correr bem. A nota [que dá à temporada do Barcelona] ainda não está definida. Temos a possibilidade de ganhar três títulos, mas também de não ganhar nenhum. Estamos na fase em que tudo é definitivo", alertou o técnico.

O Barcelona visita o Alavés na terça-feira e, no sábado, recebe o Levante. Dias depois, recebe o Liverpool, a contar para as meias-finais da Liga dos Campeões. Se vencer os próximos dois encontros do campeonato, será matematicamente campeão. Valverde assumiu que a intenção é arrumar com as contas do campeonato "o quanto antes".

"Está nas nossas mãos ganhar o título. Veremos se somos capazes ou não. O importante é ganhar o campeonato. Falamos muito sobre quando ganhar, mas não é simples. Jogamos contra uma equipa [Alavés] que está a lutar pela Europa. A nossa intenção é ganhar amanhã [terça-feira] e, depois, logo veremos", projetou o treinador basco.

Valverde admitiu que não esperava poder ser campeão a três jornadas do fim (ou menos, se o Atlético de Madrid tropeçar): "Quando o campeonato é renhido, parece que dá uma alegria superior, mas quando ganhas por muitos pontos, torna-se previsível. Mas isso é uma grande vitória, porque não é habitual. O normal é que os rivais te deem luta até ao final."