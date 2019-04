Marco Silva quer colocar o Everton a lutar pelo "top-6" em Inglaterra

O objetivo de Marco Silva no Everton passa por ajudar o clube a criar as condições necessárias para, dentro de alguns anos, começar a disputar, de forma consistente, os lugares cimeiros da Premier League.

Em entrevista à RTP, o treinador português, de 41 anos, assumiu que tem noção de que chegou a "um grande clube e um grande projeto, porque o Everton tem uma grande dimensão" no contexto do futebol inglês.

"Estamos a falar de adeptos que se habituaram a ganhar, do quarto clube com mais títulos de campeão em Inglaterra", salientou o técnico. "Não é algo que vamos conseguir tão rápido quanto isso, mas a ambição passa por criar condições para que se consiga lutar pelo 'top-6'", acrescentou.

No passado fim-de-semana, o Everton goleou o Manchester United, por 4-0. Um resultado a juntar à recente série positiva dos "toffees", que tem abatido as críticas de que Marco Silva foi alvo durante a temporada.



O treinador português chegou esta temporada ao clube, após passagens por Estoril, Sporting, Olympiacos, Hull City e Watford, e tem ganhado crédito. Um regresso a Portugal, pelo menos por agora, não é hipótese.

"Neste momento, é algo que não está na minha cabeça. Estou muito satisfeito por estar no Everton, tenho muita coisa a ocupar-me no dia-a-dia. Mas não consigo garantir se em três, quatro, cinco ou dois anos poderei estar a pensar de forma diferente. Mas, neste momento, só penso no Everton", frisou o técnico do sétimo classificado da Premier League.