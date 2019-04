Harry e Meghan. O que sabemos sobre o novo bebé real?

A chegada do novo bebé real acontece nesta primavera. O evento tem estado rodeado de sigilo, mas a imprensa britânica tem avançado algumas informações. Saiba quais.

Onde vai nascer o bebé?

O local não foi divulgado. De acordo com um comunicado do Palácio de Buckingham, essa é uma “decisão pessoal” de Harry e Meghan, pelo que não será partilhado.

Os filhos de William (e o próprio príncipe) nasceram no Hospital St. Mary, mas não existe qualquer indicação de que Harry vá optar pela mesma maternidade.

Como vamos saber que nasceu?

As primeiras fotografias do bebé real, cujo sexo se desconhece, vão ser partilhadas na nova conta de Instagram criada pelo casal.

Meghan e Harry quebram, assim, com a tradição de tirar uma fotografia à saída da maternidade.

“O duque e a duquesa estão desejosos de partilhar as novidades com todos, assim que tenham a oportunidade de celebrar o momento em família e de modo privado”, refere o Palácio de Buckingham em comunicado.

Harry e Meghan estão a fazer surpresa com o sexo e o nome do bebé, o que tem feito surgir apostas por todo o Reino Unido. A brincadeira já é uma tradição quando se trata de nascimentos na família real, sobretudo quando envolve dinheiro.

Segundo o “New York Times”, uma casa especializada em apostas está a inventar jogos até um milhão de libras de prémio para quem descobrir o nome do futuro herdeiro ou herdeira.

Por enquanto, o nome Diana a está a liderar a lista de apostas. Muitos fãs da família real acreditam que a mãe de Harry seja homenageada.

Victoria, Alice, Grace, Isabella e Elizabeth também aparecem na lista, mas com menos votos do público, divulgou o site britânico “Oddsmakers Ladbrokes”.

Se for menino, a lista de nomes ainda é maior: Arthur, James, Edward, Albert, Alexander, Christopher, Daniel, Henry e Philip são algumas das hipóteses avançadas pelos apostadores.

Quanto ao sobrenome da criança, não é claro o que Harry e Meghan planeiam fazer. Oficialmente, o sobrenome da família real é Mountbatten-Windsor, mas tanto Harry quanto seu irmão, o príncipe William, usaram o sobrenome Wales, o título de seu pai.

Nascimento perto de vários aniversários

Tudo indica que a chegada do bebé deve acompanhar o aniversário dos seus primos Louis e Charlotte, filhos de William e Kate. Louis faz anos no dia 23 de abril e Charlotte no dia 2 de maio.

A avó, Isabel II, também celebra o aniversário em abril. A rainha do Reino Unido comemorou seus 93 anos no último domingo, dia 21 de abril (apesar de a data não corresponder com o dia em que a monarca nasceu, a 10 de junho).