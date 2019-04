Presidente do Nice confirma interesse em Giroud

O Nice está interessado na contratação do ponta-de-lança Olivier Giroud, confirmou o próprio presidente do clube em declarações ao canal de televisão francês "Telefoot".

"Vai terminar o seu contrato, e continua a jogar muito bem apesar da idade. É possível, sim, mas bastante caro também. Temos mais quatro ou cinco jogadores referenciados, mas não me vou prolongar", disse.

Giroud, de 32 anos, chegou ao Chelsea a meio da última temporada, e ainda não convenceu os "blues". Esta época soma 12 golos em 39 jogos disputados. O avançado francês, campeão do Mundo em 2018, termina contrato no final da época, com o clube a poder acionar uma cláusula para mais um ano de vínculo.

O avançado está no futebol inglês desde 2012, quando trocou o Montpellier pelo Arsenal.