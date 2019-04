Borja em pleno no regresso aos trabalhos do Sporting

O plantel do Sporting voltou ao trabalho, esta segunda-feira, depois de ter folgado no domingo, com destaque para o regresso de lesão de Cristián Borja.

O lateral colombiano lesionou-se na partida frente ao Rio Ave, no dia 7 de abril, e teve de ser substituído ao intervalo, com um entorse no joelho.

Marcel Keizer, que habitualmente chama jogadores das camadas jovens para integrar a sessão, estreou dois jogadores da equipa de juniores nos trabalhos da equipa principal: o guarda-redes Anthony Walker, e o médio Dean Lico. Joelson Fernandes, do mesmo escalão, também já treinou com a equipa.

Rodrigo Battaglia é agora o único nome no boletim clínico dos leões.

A equipa leonina, que realizou recuperação física no sábado, após o jogo de sexta-feira frente ao Nacional, e folgou no domingo, dia de Páscoa, voltou esta segunda-feira aos trabalhos, a preparar a receção ao Vitória de Guimarães, no sábado, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.