Bilionário dinamarquês perde três filhos nos atentados no Sri Lanka

Três dos quatro filhos do bilionário dinamarquês Anders Holch Povlsen estão entre as vítimas mortais dos atentados que, no Domingo de Páscoa, destruíram vários hotéis, igrejas e outros locais públicos no Sri Lanka.

A notícia foi avançada nesta segunda-feira pelo porta-voz da empresa Bestseller, a cadeia de vestuário detida por Povlsen, que inclui marcas como Vero Moda, Jack & Jones e Asos.

O porta-voz não avançou mais detalhes, mas, segundo a imprensa internacional, os três filhos estariam a passar férias no Sri Lanka. Isto porque, dias antes das explosões, a filha do empresário partilhou nas redes sociais uma foto dos irmãos com a localização do país.