Interesse em Camacho não surpreende antigo coordenador da formação do Sporting

Hugo Brito Cruz, antigo coordenador da formação do Sporting, que acompanhou todo o processo de crescimento de Rafael Camacho em Alcochete, não estranha este interesse do Benfica, dadas as qualidades do jovem avançado do Liverpool.

"Para mim, não é surpresa o interesse do Benfica, Sporting e outros clubes, porque estamos a falar de um jogador de 18 anos, com grande potencial e por isso com uma margem de progressão enorme. Os clubes em Portugal conhecem-no e conhecem o seu trajeto na formação. Ele tem muita qualidade, por alguma razão foi para o Liverpool", disse, em declarações a Bola Branca.

Rafael Camacho, extremo direito de 18 anos, não tem sido opção de Jurgen Klopp no Liverpool, tendo marcado presença em apenas dois jogos da equipa principal, um na Premier League e outro da Taça de Inglaterra. Já pelos sub-23 dos "reds" soma nove golos em 18 jogos, entre campeonato e Youth League. O português começou carreira em Alcochete, no Sporting, e rumou ao Manchester City em 2013, na altura com apenas 14 anos. Regressou a Portugal em 2015, para o Real Massamá, emprestado pelos "citizens", e trocou Manchester pelo Liverpool, em 2016.

"O Rafael Camacho tem umas qualidades acima da média, porque é muito rápido, é muito bom tecnicamente, é um rapaz altamente competitivo. E por isso o facto, de não jogar no Liverpool não lhe retira a qualidade, sabemos que as equipas inglesas têm um nível muito elevado, mas é um jogador claramente com qualidade para jogar no nosso campeonato", analisou.

Na opinião de Hugo Brito Cruz, Rafael Camacho tem tudo para ser um grande jogador e, bem trabalhado, facilmente irá ultrapassar o facto de não ser opção consistente no Liverpool.

"Se estiver no local certo com as pessoas certas, eu acho que ele terá todas as possibilidades de ser um jogador com grande sucesso. Mas, obviamente, os processos não são todos lineares. Há momentos complicados na carreira deles quando não jogam e a capacidade para ultrapassar essas adversidades é que fará dele um bom jogador ou não. Agora eu penso que ele tem todas as características para vir a ser um excelente jogador", acrescentou.



Mau perder e bom acompanhamento familiar

Hugo Brito Cruz, nestas declarações a Bola Branca, lembra os tempos em que trabalhou com Rafael Camacho no Sporting.

"Ele tinha uma característica muito especial, tinha mau perder, era altamente competitivo. É uma característica super interessante, porque muitas vezes esses miúdos tem talento e são pouco competitivos, ou seja, para eles ganhar ou perder não tem muito significado, este era um miúdo que detestava tanto perder que dava sempre o máximo para ganhar. E depois também tinha um bom acompanhamento paterno, lembro-me de falar várias vezes com o pai, que foi foi atleta profissional de basquetebol. Existia um bom equilíbrio que permitia que ele fosse competitivo, mas que fosse uma competitividade saudável, ou seja, que não descambasse para situações menos agradáveis", concluiu.