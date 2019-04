A arrepiante ovação a Vieirinha na festa do título do PAOK

Vieirinha, lateral-direito português e capitão do PAOK, recebeu uma enorme ovação no jogo de deu o histórico título ao clube de Salónica.

O português lesionou-se durante a última semana com gravidade, uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com danos no menisco, e deverá parar entre seis a oito meses, voltando apenas a meio da próxima temporada. No entanto, Vieirinha entrou em campo aos 91 minutos do jogo frente ao Levadiakos, para envergar a braçadeira de capitão no jogo que deu o título de campeão ao PAOK.

Vieirinha está no PAOK desde a temporada passada, e, em 2018/19, somou seis golos em 37 jogos disputados. O clube de Salónica venceu o campeonato pela terceira vez na sua história e pela primeira vez desde 1985, colocando um ponto final numa "seca" que durava há mais de 30 anos.

Veja a arrepiante ovação dos adeptos do PAOK aquando da entrada do capitão português: