João Matos garante Sporting motivado para conquistar a Europa

"Não nos vamos fixar porque perdemos com o Inter em duas finais, cada jogo é um jogo, temos que aprender sim como defrontar a defesa do Inter, como anular o ataque do Inter. São mais 40 minutos só, temos que estar focados no nosso trabalho, naquilo que temos que fazer para conseguir tirar um bom resultado. Já eliminamos o Inter em nossa casa numa fase de Elite em Odivelas. Este ano defrontámos o Inter na Master Cup e tivemos uma boa prestação. Cada jogo tem uma história diferente e acredito que pode cair para o nosso lado", disse.

João Matos, capitão da equipa de futsal do Sporting, garante a equipa motivada para vencer a Liga dos Campeões, e diz que o Sporting já esqueceu as duas finais perdidas contra o Inter Movistar, advesário dos leões na meia-final desta temporada.

À partida para Almaty, no Cazaquistão, onde se disputa a fase final da prova, o capitão dos leões revelou a mensagem que o treinador Nuno Dias tem passado à equipa e a forma como ele próprio, como capitão, tem procurado motivar os companheiros de balneário no futsal do Sporting:

"Tive uma conversa com os meus colegas no balneário, temos campeões europeus de clubes e de selecções. Temos jogadores que vieram do Brasil que estão habituados a finais muito equilibradas, a jogos extremamente equilibrados e acaba por ser um plantel extremamente experiente", disse.

"Penso que só o Eric é que não teve assim uma final de grande nível, porque o Varela também já o teve em UEFA, o Gonçalo também que são os jogadores mais novos. Todo o resto com bastante experiência a nível mundial. Experiência aqui acho que não nos falta, competência também não, de resto é dentro de campo aplicarmos todas as nossas qualidades. O treinador foi passando a mensagem, e acima de tudo é o acreditar, é o foco, acima de tudo é saber que nós temos muita qualidade e essa qualidade tem que vir ao de cima e acreditar em nós próprios", rematou.

O Sporting-Inter Movistar está marcado para sexta-feira, às 13h45, hora portuguesa. Barcelona e Kairat Almaty medem forças na outra meia-final.