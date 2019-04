Temperaturas vão descer entre 5 e 10 graus. "A primavera é isto mesmo"

“A primavera é isto mesmo”, diz à Renascença a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A temperatura máxima já começou a descer e vai continuar, acompanhada de chuva e até neve.

“Na segunda-feira, há uma descida a variar entre os três e os seis graus, especialmente nas máximas, e depois, na terça-feira, são descidas na ordem dos cinco a 10 graus – portanto, muito abruptas”, refere a meteorologista.

Maria João Frada explica que há aqui uma “mudança de massa de ar”. Durante o fim-de-semana, houve uma massa de ar tropical a trazer temperaturas bastante amenas no sábado, “mas na terça-feira serão já temperaturas máximas que não vão ultrapassar os 15 a 16 graus”.

Nas regiões do interior, a descida deverá ser ainda mais acentuada, com as máximas a chegarem aos 8,10 graus, enquanto na zona da Serra da Estrela não deverão ultrapassar os quatro a seis graus, sendo, por isso, “muito provável que haja um episódio de neve”.

Na quarta-feira, de acordo com a previsão do IPMA, as máximas deverão começar a subir um pouco.