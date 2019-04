Messi e Mbappé em discussão acesa pela Bota de Ouro

22 abr, 2019 - 11:50 • Redação

Jovem avançado francês de 20 anos fez um "hat-trick" este domingo, e está apenas a três golos do astro argentino, que lidera a lista para o prémio de melhor goleador da Europa. Ronaldo ocupa o 11º posto, com 19 golos em registo no campeonato italiano.