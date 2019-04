Nova explosão no Sri Lanka

Registou-se uma nova explosão na capital do Sri Lanka, esta segunda-feira. Uma bomba explodiu junto de uma das igrejas de Colombo, alvo dos ataques de domingo.

A bomba terá explodido numa carrinha, próximo da igreja, quando as autoridades tentavam desativá-la, avança a agência Reuters, citando fontes no local.

Esta segunda-feira, a polícia do Sri Lanka encontrou 87 explosivos por detonar numa central de autocarros da capital. Esta operação das forças de segurança realiza-se um dia após uma série de explosões ter provocado pelo menos 290 mortos, incluindo um cidadão português, e 500 feridos.

As forças de segurança estão a realizar buscas por toda a ilha para encontrar os responsáveis pelos atentados de domingo de Páscoa. Já foram detidas 24 pessoas. A autoria dos ataques ainda não foi reivindicada.

EUA alertam que terroristas estão a planear novos ataques

"Grupos terroristas continuam a planear possíveis ataques no Sri Lanka. Os terroristas poderiam atacar com pouco ou nenhum aviso (…) áreas públicas", alertou o Departamento de Estado norte-americano através da sua embaixada dos Estados Unidos no Sri Lanka.

O Governo dos Estados Unidos indicou como potenciais alvos destes ataques áreas turísticas, centros de transporte, mercados, centros comerciais, instalações governamentais, hotéis, clubes, restaurantes, locais de culto, parques, grandes eventos desportivos e culturais, instituições educacionais e aeroportos.