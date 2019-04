Robbie Fowler arranca carreira de treinador na Austrália

Robbie Fowler vai ser anunciado como o novo treinador do Brisbane Roar, clube da A-League, principal escalão do futebol australiano, segundo avança a imprensa do país.

O antigo ponta-de-lança internacional inglês, hoje com 44 anos, prepara-se para a primeira experiência como treinador, depois de um breve período em que assumiu a posição de treinador-jogador, na sua última paragem da carreira, em 2011, no Muangthong United, da Tailândia.

Fowler é conhecedor do campeonato australiano, depois de ter disputado duas temporadas no país, no Perth Glory e no North Queensland Thunder, no final da carreira.

O antigo avançado foi um consagrado goleador dos anos 90, apontando 259 golos em 615 jogos, representando o Liverpool, Leeds United, Manchester City, Cardiff e Blackburn Rovers. Foi internacional em 26 ocasiões, e marcou presença nos Europeus de 1996 e 2000 e no Mundial 2002.

Desde que terminou a carreira, em 2011, Fowler tem trabalhado como comentador desportivo e nas camadas jovens do Liverpool, clube de formação e que representou durante 12 temporadas como profissional.

O campeonato australiano está prestes a terminar, com apenas mais uma jornada por disputar. O Brisbane Roar tem apenas quatro vitórias em 26 jogos no campeonato, no penúltimo posto do campeonato. O clube está sem treinador há cerca de quatro meses, após a saída de John Aloisi do cargo. Darren Davies serviu como interino durante grande parte da temporada e deverá integrar a equipa técnico de Robbie Fowler.