Os vencedores dos campeonatos estaduais brasileiros

Flamengo, Corinthians e Grémio venceram os respetivos campeonatos estaduais, no Brasil, este fim-de-semana.

O "Fla" foi o grande vencedor do campeonato carioca, depois de bater o Vasco da Gama na segunda mão da final, em pleno Maracaná. A equipa rugro-negra convidou alguns dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu para se juntarem à festa, no relvado, do 35º campeonato estadual conquistado.

Flamengo, segundo classificado do Brasileirão da temporada passada, é a equipa mais titulada no campeonato carioca, com 35 conquistados, mais quatro do que o grande rival, o Fluminense, que não vence o troféu desde 2012. Vasco da Gama tem 24 conquistados, seguido do Botafogo, com 21 troféus.

No campeonato paulista, o vencedor foi o Corinthians, que derrotou, na final, o São Paulo. O Palmeiras, campeão em título do Brasileirão, e Santos, ficaram-se pelas meias-finais. O Corinthians continua a hegemonia no estadual de São Paulo, com um total de 30 títulos. Palmeiras e Santos somam 22 troféus. São Paulo tem 21.

O Grémio foi o grande vencedor do campeonato gaúcho, de Rio Grande do Sul, após uma final emocionante contra o Internacional, decidida apenas nas grandes penalidades.

Os restantes vencedores:

Acreano – por decidir

Alagoano – CSA

Amapaense – Ypiranga

Amazonense – por decidir

Baiano – Bahia

Brasiliense – Gama

Capixaba – por decidir

Catarinense – Avaí

Cearense – Fortaleza

Goiano – Atlético-GO



Maranhense – Imperatriz

Mato-grossense – Cuiabá

Mineiro – Cruzeiro

Paraense – Remo

Paraíbano – Botafogo

Paranaense – Athletico

Pernambucano – Sport



Piauiense – River

Potiguar – por decidir

Rondoniense – por decidir

Sergipano – Frei Paulistano

Sul-mato-grossense – Águia Negra