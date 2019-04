João Sousa regressa ao "top-50" e Gonçalo Oliveira escala 33 posições

João Sousa subiu, esta segunda-feira, à posição 50 do "ranking" mundial ATP, numa nova atualização da hierarquia mundial de ténis.

O número um português teve uma participação fugaz pela terra batida do Masters de Monte Carlo, durante a última semana. João Sousa foi derrotado logo na primeira ronda por Daniil Medvedev, 14º, por duplo 6-1. Ainda assim, o luso aproveitou a queda de sete posições do alemão Jan-Lennard Struff para regressar ao "top-50".

A maior subida portuguesa no "ranking" foi protagonizada por Gonçalo Oliveira, quarto melhor português da hierarquia, que subiu 33 posições para o lugar 262º, depois de ter alcançado a meia-final do Challenger de Anning, na China.

Pedro Sousa caiu uma posição, para o 107º posto, e João Domingues escalou sete posições, para 214º, depois de ter alcançado a final do Challenger de Tunes, que perdeu para Pablo Cuevas, 81º e primeiro cabeça de série do torneio, por 7-5 e 6-4.

No topo do "ranking", apenas uma alteração nos primeiros dez classificados, com Kevin Anderson a ultrapassar Kei Nishikori na sexta posição. Na liderança mantém-se Novak Djokovic, com considerável vantagem de pontos para Rafael nadal, segundo classificado. Zverev fecha o pódio.

No "ranking" feminino, nenhuma alteração nos primeiros 42 postos da hierarquia. A japonesa Naomi Osaka segue na liderança, perseguida por Simona Halep e Petra Kvitova, segunda e terceira classificadas, respetivamente.