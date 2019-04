Governo português desconselha viagens para o Sri Lanka

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português está a desaconselhar todas as viagens não essenciais ao Sri Lanka, depois dos ataques que fizeram 290 mortos e 500 feridos.

Depois dos atentados, o MNE já foi contactado por 48 portugueses que estão em turismo naquele país ou a preparar a partida para lá.

Uma das vítimas mortais dos ataques é um cidadão português, de 31 anos, que se encontrava em lua de mel. O repatriamento do jovem está a ser agilizado, mas é ainda necessário um diálogo com as autoridades, segundo apurou a Renascença junto de fonte do MNE.

A cônsul honorária de Portugal está a acompanhar a viúva do cidadão português. “A nossa cônsul honorária está em contacto com a mulher do português falecido, a preparar as condições para que, mal haja voos, possa regressar ao nosso país, porque essa é a sua vontade: regressar o mais rapidamente possível a Portugal”, afirmou o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, no domingo.

Segundo o secretário de Estado há pelo menos 10 portugueses a viver no Sri Lanka e “encontram-se bem de saúde”.

Alguns portugueses que estavam de férias na ilha estão também a preparar o regresso antecipado.