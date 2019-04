Gareth Bale na lista de dispensados do Real Madrid

Gareth Bale não vai continuar no Real Madrid na próxima temporada, e o jornal "Marca" garante que o extremo galês sairá por empréstimo, devido ao elevado salário e histórico de lesões.

De acordo com a publicação, os "merengues" não receberam, até à data, qualquer proposta pelo extremo de 29 anos, apesar do forte interesse de clubes ingleses, noticiado pela imprensa inglesa. Sem hipótese de uma transferência financeiramente vantajosa, a direção do clube optará por emprestar Bale na próxima época, negócio com opção de compra incluída.

Ao elevado salário, junta-se o histórial de lesões. Desde que chegou ao Real Madrid, em 2013/14, o internacional galês lesionou-se um total de 18 vezes, que se traduziram em 86 jogos indisponível, factor que também afasta o interesse na sua contratação por parte de grandes clubes europeus.

Ainda assim, Gareth Bale é uma das grandes figuras do Real Madrid nos últimos anos, com 102 golos e 63 assistências em 228 jogos, e com vários golos icónicos que ajudaram a conquistar importantes títulos. O galês marcou dois golos na final da última edição da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool e também na final da liga milionária em 2013/14, no Estádio da Luz, contra o Atlético de Madrid.